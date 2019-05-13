Благодарность от Токаева получил врач-акушер из Уральска

Возглавляемый доктором Дмитриенко перинатальный центр ЗКО принимает ежедневно десятки женщин.

Во время визита в Западно-Казахстанскую область Президент РК Касым-Жомарт Токаев побывал в областном перинатальном центре, где встретился с медперсоналом и вручил благодарственное письмо от своего имени главе центра Николаю Дмитриенко, отметив тем самым его многолетнюю безупречную работу, передает Zakon.kz.

- Возглавляемый вами Западно-Казахстанский перинатальный центр является одним из передовых медучреждений области. В его стенах внедряются самые современные технологии и методы оказания акушерской и перинатальной помощи, - говорится в тексте благодарственного письма.

Такую высокую оценку областной перинатальный центр управления здравоохранения акимата ЗКО получил не просто так. Он на самом деле один из передовых медицинских объектов, как Уральска, так и всего региона. Это ведущее научное и лечебно-диагностическое медучреждение в области акушерства и гинекологии, неонтологии, репродуктивного здоровья женщин. Его официальное открытие состоялось в мае 2007 года, когда были приняты первые пациенты. Материально-техническая база для него подготавливалась десятилетиями.

С этого же времени центр возглавляет Николай Борисович Дмитриенко. Он уроженец города Аксай Бурлинского района ЗКО. Свою жизнь он связал с медициной, поступив сразу после школы в Актюбинский государственный мединститут. По распределению его направили в Уральск, и свой трудовой путь Дмитриенко начинал в родильном доме №2 в качестве врача акушера-гинеколога. Позднее трудился здесь анестезиологом-реаниматологом, а в 1979 году возглавил эту больницу. Под его руководством родильный дом №2 пережил ряд качественных изменений и преобразований. Позже он работал заместителем начальника управления здравоохранения ЗКО, главным врачом областного центра психического здоровья и в 2000-х стал главой областного перинатального центр управления здравоохранения акимата ЗКО.

Доктор Дмитриенко обладает высшей квалификационной категорией по специальности "Организатор здравоохранения". На протяжении многих лет он остается примером для коллег, с которыми с удовольствием делится опытом в области акушерства, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии.

Надо отметить, что в перинатальном центре сегодня медобслуживание проводится в 8 отделениях, в них созданы комфортные условия для пребывания пациентов. Учреждение состоит из родильного и послеродового отделений, патологии, гинекологии, реанимации и интенсивной терапии, и патологии новорожденных. Консультативно-диагностический блок ежедневно принимает 150 женщин с проблемами беременности, родов и репродуктивного здоровья. Функционируют лаборатории: цитогенетическая, биохимическая, клинико-диагностическая, неонатального и перинатального скрининга. Центр на 86% оснащен современным медоборудованием.

С 2008 года в учреждении основываются на рекомендациях ВОЗ по программе безопасного материнства. В итоге удалось снизить перинатальную смертность, в течение последних трех лет не зафиксирована материнская смертность. Накоплен опыт по выхаживанию маловесных детей и ведению беременных с осложнениями.

Коллектив областного перинатального центра состоит из 463 сотрудников, в том числе 65 врачей. В основном здесь трудятся молодые специалисты в возрасте 20-45 лет. Во всех лечебно-диагностических направлениях с учетом интересов пациентов персонал центра использует передовые медтехнологии и методы, основанные на доказательной медицине. В течение года специалисты центра проводят консультации по телемедицине и санитарной авиации в районах области. Здесь же создан учебно-тренинговый центр для обучения акушерок и детских медсестер новым технологиям в перинатологии и поведению в критических ситуациях в акушерстве и неонатологии. Он оснащен современными тренажерами, учебными модулями, рекомендованными ВОЗ.

В целом, внедрение в Казахстане принципов регионализации акушерской и перинатальной помощи, регистра беременных, мониторинга группы риска положительно сказалось на качестве оказываемых медуслуг и облегчило задачу охраны здоровья матери и ребенка.

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