Какие участки дорог перекроют в Алматы в связи с ремонтом

Жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра участок дороги от проспекта Райымбека до улицы Маметовой будет перекрыт с 14 мая 23:00 ч. по 15 мая 06:00 ч., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.



Также в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Гоголя перекресток ул.Байтурсынова и ул.Гоголя будет частично перекрыт с 14 мая 23:00 ч. по 15 мая 06:00 ч.





- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.





Ответственной за проведение дорожно-ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Анонс".

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