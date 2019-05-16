Во имя мужской красоты. Мужчины с нестандартными телами снялись в белье

Цель акции - разрушить стереотип об идеальном мужском теле, который до сих пор навязывает реклама.

Представители разных рас с нестандартными телами снялись в нижнем белье в бодипозитивной кампании сайта Manual, посвященному мужскому здоровью, передает Lenta.ru.

Цель акции - разрушить стереотип об идеальном мужском теле, который до сих пор навязывает реклама.

- Если вы посмотрите на мужчин в рекламе, то подумаете, что у всех есть шесть кубиков, густая щетина и вечный загар. Это абсолютная ложь и не является показателем мужественности, - рассказал о проекте соучредитель Manual Джордж Поллис.

Среди принявших участие в кампании - первый британец, ставший плюс-сайз моделью в своей стране.

- Мне говорили, что все мужчины должны выглядеть определенным образом, у них должна быть рельефная грудь и каменный пресс. Все это вредило моей психике. Все мои товарищи были стройнее меня, и все были в хорошей форме. Я был самым большим парнем в классе, я чувствовал себя подавленным и думал: неужели я должен так выглядеть? - признался 26-летний Уиттекер. - Но нет такого термина, как идеальное тело. Его просто не существует, все тела по-своему уникальны.

В кампании также снялись мужчина, серьезно пострадавший в автокатастрофе, трансгендер, мужчина с витилиго (нарушение пигментации кожи - прим) и другие активисты.

В марте 2018 года тучные мужчины-модели сняли пародию на рекламную кампанию бренда Calvin Klein, чтобы бросить вызов общественным стереотипам о красоте мужского тела. Акцию организовал популярная в Instagram plus-size модель Дарнел Грамм и его коллеги.

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