Определились еще два участника ЧМ-2020 по хоккею

Турнир пройдет в мае следующего года.

Сборные России и Германии гарантировали себе участие в чемпионате мира-2020 по хоккею в элитном дивизионе в Швейцарии, передает Vesti.kz.

Обе команды стартовали с четырех побед в четырех матчах на ЧМ-2019 в Словакии: немцы возглавляют группу А, а россияне - группу B. Это значит, что даже в случае поражения во всех оставшихся играх они сохранят место в элите.

Также 12 очков после четырех игр набрала и Швейцария, которая уступает России лишь по разнице шайб. Хозяева следующего ЧМ даже в случае провала не вылетели бы из элиты.

Вторым участником ЧМ-2020 после Швейцарии стал Казахстан, который досрочно выиграл домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А. Следом туда квалифицировалась и Беларусь, ставшая второй на турнире в Нур-Султане.

ЧМ-2020 с участием 16 сборных пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая следующего года. Составы групп Международная федерация хоккея (IIHF) объявит в конце текущего мая, когда завершится ЧМ-2019.

Отметим, что Беларусь и Латвия даже в случае провала на ЧМ-2020 не вылетят в первый дивизион, так как Минск и Рига будут хозяевами ЧМ-2021. Ранее стало известно, что Казахстан может принять ЧМ-2026 в элите.

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