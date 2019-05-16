Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Серийный насильник-грабитель задержан в Алматинской области

Ранее он уже отбывал тюремный срок за изнасилование.

Фото : love-psy.ru16 мая 2019, 12:20

Полицейские Алматинской области взяли под стражу ранее судимого 36-летнего мужчину, задержанного по подозрению в нападениях на женщин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Сейчас следственно-арестованному инкриминируется нападения на двух женщин, одну из которых он ограбил, другую, помимо грабежа еще и изнасиловал. Все преступления совершены в конце апреля и начале мая в Илийском районе.

- Первоначально, его задержали по заявлению молодой женщины, изнасилованной и ограбленной неизвестным близ села Жапек. При проверке была установлена причастность задержанного к грабежу еще одной женщины, также обратившейся с заявлением в полицию Илийского района. Вчера проведено опознание подозреваемого. В обоих случаях мужчина отбирал у своих жертв денежные средства, ювелирные украшения и телефоны. К материалам расследования приобщена платежная карточка одной из жертв, изъятая при обыске у подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Сейчас полиция продолжает проверку на причастность задержанного к другим преступлениям аналогичного характера.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты