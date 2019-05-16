Серийный насильник-грабитель задержан в Алматинской области
Ранее он уже отбывал тюремный срок за изнасилование.
Фото : love-psy.ru16 мая 2019, 12:20
Полицейские Алматинской области взяли под стражу ранее судимого 36-летнего мужчину, задержанного по подозрению в нападениях на женщин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
Сейчас следственно-арестованному инкриминируется нападения на двух женщин, одну из которых он ограбил, другую, помимо грабежа еще и изнасиловал. Все преступления совершены в конце апреля и начале мая в Илийском районе.
- Первоначально, его задержали по заявлению молодой женщины, изнасилованной и ограбленной неизвестным близ села Жапек. При проверке была установлена причастность задержанного к грабежу еще одной женщины, также обратившейся с заявлением в полицию Илийского района. Вчера проведено опознание подозреваемого. В обоих случаях мужчина отбирал у своих жертв денежные средства, ювелирные украшения и телефоны. К материалам расследования приобщена платежная карточка одной из жертв, изъятая при обыске у подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Сейчас полиция продолжает проверку на причастность задержанного к другим преступлениям аналогичного характера.
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