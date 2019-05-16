Популярный бойз-бенд Ninety One выступит на международном фестивале Comic Con Astana
Фестиваль приурочен ко Дню защиты детей.
Эпатажная казахстанская группа станет одним из хэдлайнеров грядущего мероприятия. Другие звездные участники фестиваля будут объявлены позже.
Основоположники музыкального направления Q-pop, известная группа Ninety One, выступит на музыкальной площадке первого в Казахстане и Центральной Азии фестиваля Comic Con, посвященного индустрии комиксов. Концерт музыкантов ожидается вечером 2 июня, в день окончания фестиваля. Также поклонники коллектива получат возможность поучаствовать в фото- и автограф-сессии с музыкантами.
Группа Ninety One, оcнованная в 2015 году, моментально привлекла внимание широкой общественности благодаря оригинальной музыкальной подаче, а также эпатажному имиджу. Парни не только завоевали сердца миллионов поклонниц, но и подняли волну огромного интереса к музыкальному направлению Q(qazaq)-pop.
Q(qazaq)-pop – это сформировавшаяся в Казахстане абсолютно новая музыкальная субкультура, основоположником которой является группа Ninety One. Q-pop вбирает в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, современного ритм-н-блюза и танцевальной музыки.
На сегодняшний день репертуар поп-группы состоит из 19 песен, одного мини-альбома "Айыптама" и полноценного студийного альбома "Qarangy Zharyq". Наиболее популярные синглы – "Айыптама", "Қайтадан", "Қалай Қарайсың", "Su Asty", "All I Need" и др.
Продюсером Ninety One является участник казахстанской музыкальной группы ORDA Ерболат Беделхан.
На счету у группы имеются 6 наград премии EMA. В 2019 года Ninety One участвовали в корейском ТВ-шоу “I Can See Your Voice”, где стали победителями.
Напомним, международный фестиваль-выставка Comic Con пройдет в столице Казахстана с 31 мая по 2 июня.
Как сообщалось ранее, в мероприятии примут участие известные российские кино- и комикс-блогеры Денис Оптимисстер и Вика Кисимяка. Оптимисстер прочтет лекцию "Зачем делать комиксы?" и представит авторский мерч на аллее авторов. В свою очередь, Вика Кисимяка проведет интерактив с аудиторией в формате "вопрос-ответ", автограф- и фото-сессию, представит авторский мерчендайз на аллее авторов.
Кроме того, в рамках Comic Con планируется проведение конкурса косплея в формате яркого костюмированного шоу. В жюри конкурса войдут популярные российские модели и косплееры Ирина Мейер, Илона Бугаева, Геша Петрович, Ксения Шелковская, Григорий Айрапетян, а также профессиональный крафтер и косплеер из Эстонии Мария Давыдова.
Фестиваль Comic Con приурочен ко Дню защиты детей, а организатором фестиваля в Казахстане выступает акимат Нур-Султана в лице Astana Convention Bureau.
В программе мероприятия будут представлены презентации новинок и продуктов из мира комиксов, специальные показы фильмов и сериалов, панельные сессии и мастер-классы, чемпионат по киберспорту, выставка комиксов, а также розыгрыши призов и памятных подарков.
Билеты на мероприятие доступны на официальном сайте проекта.
Также стать участником конвента можно с помощью сервиса Zakazbiletov.kz и в указанных на сайте точках продаж.
Место проведения – Конгресс-Центр EXPO, Нур-Султан.
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