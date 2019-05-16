В Талдыкоргане при поддержке руководства области открыт "Social center"

Главная цель центра заключается в оказании помощи в реализации идей и проектов, направленных на решение важных проблем.

В торжественном мероприятии участвовали заместитель акима области Акан Абдуалиев, а также представитель генерального консульства США в Алматы, заместитель руководителя отдела по вопросам прессы, культуры и образования Карли Ван Орман, координатор программы "American Music Abroad" Джейкоб Волкман, американский певец с ограниченными возможностями Тони Меммел и его команда, передает Zakon.kz.

"Социальный центр" - это место, где будут собираться все общественные организации региона. В центре имеется рабочая зона open space, коворкинг-центр, конференц-зал, переговорная зона и рабочие кабинеты.

Отметим, на сегодняшний день в регионе насчитывается свыше тысячи неправительственных организаций, больше половины из них активно работают.

По словам заместителя акима области Акана Абдуалиева, главная цель центра заключается в оказании помощи в реализации идей и проектов, направленных на решение важных проблем. Наряду с этим в центре можно бесплатно изучать английский язык и различные компьютерные программы.

Представители Гражданского альянса поблагодарили руководство области за сотрудничество. В свою очередь пообещали улучшить работу неправительственного сектора.

- Для нас, как для молодой организации, дом НПО – это большой плюс, компьютеры, коворкинг центр, площадка для встреч, мне не нужно никуда бегать и искать помещение, где я могу организовать встречу с детьми с ограниченными возможностями. Теперь в любой момент я могу прийти сюда и работать, - сказала руководитель волонтерского центра.

По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Рустама Алпысбаева, важно чтобы НПО не только участвовали в областных и международных грантах, но и профессионально росли.

- С одного маленького кабинета доросли до большого трехэтажного здания, который по своему функционалу может охватить не только образовательные процессы, но и другие различные площадки. Благодаря поддержке государственный социальный заказ у нас растет в геометрической прогрессии, в первый год в 2016 году у нас было 25 млн, в прошлом году 50 млн, в этом году 70 млн с каждым годом количество растет. Самое главное растет и количество НПО, которое будет качественно, системно и результативно организовывать работу. Для нас главное - это поднятие гражданской активности, ответственности населения подчеркнул он.

В этот же день, во Дворце культуры имени Жансугурова состоялся концерт американского музыканта Тони Меммел, который выступил в поддержку детей с отклонениями в конечностях. Тони Меммел родился без левой руки и научился играть на гитаре предплечьем, а также выпустил несколько музыкальных альбомов собственного сочинения и путешествует с концертами по штатам США и зарубежным странам, заряжая всех своей энергией и позитивом.Напомним , концерт прошел в рамках программы "American Music Abroad", при поддержке управление внутренней политики Алматинской области.

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