В рамках АЭФ состоялись встречи Алика Шпекбаева с зарубежными экспертами

Глава АДГСПК подробно рассказал о снижении уровня бытовой коррупции в Казахстане.

В ходе проведения Астанинского экономического форума Председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев встретился с рядом международных экспертов – спикерами и участниками панельной сессии "Трансформационное лидерство в меняющемся мире", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

На встрече приняли участие старший сотрудник по вопросам управления и государственной администрации Отдела госучреждений и цифрового управления Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Гарегин Манукян, старший советник Министерства финансов Сингапура и старший научный сотрудник Колледжа государственной службы Сингапура Лим Су Хун, управляющий директор PEMANDU Rus LLC Датук Крис Тан, менеджер по инновациям и специальным инициативам Дипломатической Академии Эмиратов Сепп Верхайен.

В рамках двусторонней встречи с панелистами конференции председатель АДГСПК проинформировал об основных направлениях деятельности госоргана, направленных на улучшение жизни населения.

По его словам, госорганы должны быть лидерами изменений и инноваций, способными предвидеть запросы и потребности общества.

- Мы особое внимание уделяем постоянному повышению этичности и культивированию добропорядочности как госслужащих, так и всего населения.

Я думаю, что со временем мы достигнем такого уровня, при котором не будет потребности в использовании Закона "О противодействии коррупции, - сказал он.

Как отметил Гарегин Манукян каждому государству рекомендуется обращать особое внимание на борьбу с "тихой" коррупцией. По его словам эта форма коррупции в своей совокупности наносит колоссальный вред. Процветанию такой формы коррупции приводит недостаточный уровень профессионализма госслужащих, предоставляющих госуслуги населению.

"Борьба с "тихой" коррупцией должна являться приоритетом. Гарант успешного противодействия ей – это вовлечение госслужащих и граждан", - сказал он.

Алик Шпекбаев подробно рассказал о снижении уровня бытовой коррупции в Казахстане, в том числе об активном применении цифровых решений, направленных на повышение качества госуслуг.

Со своей стороны Гарегин Манукян предложил презентовать действующие в Казахстане интерактивную карту "Открытый бюджет" и мобильное приложение "Цифровой агент" для распространения данного опыта. Кроме того, положительно отметил работу Агентства по вовлечению всего общества в антикоррупционную работу.

- Я честно считаю, что такое приложение нужно внедрять во всех странах и я хочу чтобы вы рассказали об этом на конференции ООН по цифровым технологиям, - подчеркнул он.

Старший научный сотрудник Колледжа государственной службы Сингапура Лим Су Хун отметила, что высокий уровень эффективности госаппарата способны обеспечить только хорошие кадры.

- В настоящее время государственная служба уже непросто регулятор, администратор. Госслужащие должны сопровождать процессы, ускорять их и помогать гражданам. Изменение подхода к работе меняет ценности. Мы должны мотивировать людей: правильные люди на правильных позициях.

- Нужно фокусироваться не только на привлечении сотрудников, а на удержании эффективных, ценных кадров. Отлично, что вы повышаете зарплату, тем самым вы способны удержать лучших из лучших. Конечно, мы никогда не догоним по уровню зарплат частный сектор, но мы не должны сильно отставать. Мы привлекаем людей с правильными ценностями, как и вы. Открытость, честность и транспарентность очень важны. Людей с такими ценностями необходимо ставить на руководящие должности. Я думаю, коррупцию искоренить невозможно, т.к. алчность и жадность всегда присущи отдельным представителям общества, но мы обязаны бороться с ней посредством воспитания, поощрения и жесткого наказания. Таким образом нужно зарабатывать репутацию и повышать доверие общества. Если общество будет счастливо, то вся страна будет развиваться, - сказала г-жа Лим Су Хун.

Поблагодарив авторитетных экспертов за интересную дискуссию, глава АДГСПК подчеркнул полезность встречи с точки зрения имплементации предложений.

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