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Глава МИД Украины Климкин подал в отставку

После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

Фото : Axar.az17 мая 2019, 19:34

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он объявил через видеообращение в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Климкин добавил, что 20 мая направит заявление в Верховную Раду, а затем — уже новому президенту Владимиру Зеленскому. После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

- У меня есть много разных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше, — сказал дипломат.


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