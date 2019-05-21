Фонд "Самрук Қазына" повышает свою прибыль и избавляется от долгов

Итоги работы за первый квартал 2019 года показали на деле, что стратегия работает. Наблюдается рост по всем ключевым финансовым показателям.

Чистый доход по Группе Фонда "Самрук-Қазына" за первый квартал 2019 года увеличился на 17,1%, составив 343 млрд тенге. Внешний долг группы фонда по итогам 2018 года сократился на 4 млрд долларов США. Откуда у Самрука второй год подряд громкие цифры – рассказал со-управляющий директор по экономике и финансам "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил.

- Была информация по итогам 2018 года и начала 2019 о повышении доходности. Меж тем резкого роста цен на углеводороды нет. Откуда тогда взялись эти цифры?

- Когда речь идет о работе такого большого холдинга, как "Самрук- Қазына", то нужно понимать, что его экономическая модель зиждется не только на добыче и продаже сырьевых товаров, но и на других направлениях, будь это переработка с добавлением стоимости, выработка электроэнергии, передача телекоммуникаций или услуги перевозки. Но самое главное, что Фонд "Самрук- Қазына" активно развивает внутригрупповую синергию и выстраивает понятную. финансовую и инвестиционную политику, усиливает принципы корпоративного управления, то есть важно не только то, как холдинг зарабатывает деньги, но и как он ими управляет.

Именно новые принципы финансовой и инвестиционной политик являются частью стратегии развития Фонда, принятой на 2018-2028 годы. По обновленному документу наша операционная и инвестиционная деятельность полностью ориентирована на коммерческий фокус.

- Звучит красиво, но что конкретно вы сделали и чего достигли?

- Мы начали реализовывать новую стратегию. Идет диверсификация нашего портфеля активов и структуры доходов. Методично выполняем задачи по повышению рентабельности компаний - по итогам 2018 года и 1 квартала 2019 года наши компании начали производить больше.

В частности, наши НПЗ в Атырау и Павлодаре после модернизации увеличили мощности переработки нефти, теперь обеспечивают выпуск моторных топлив экологического класса К4 и К5. Работа этих двух заводов позволила нам увеличить переработку нефти с 16,9 млн тонн до 18,4 млн тонн, дав дополнительную выручку на сумму около 47 млрд тенге по итогам 2018 года.

За счет нового канала продаж – трубопровода в КНР - объемы продаж товарного газа составили 23,3 млрд кубометров в 2018 году, увеличившись на 5,6 млрд кубометров (на 31%) по сравнению с 2017 годом. Это дало Группе Фонда дополнительного дохода в более чем 400 млрд. тенге.

Необходимо отметить хорошую работу Казатомпром в 2018 году. Компания в ходе подготовки к IPO полностью поменяла свою маркетинговую стратегию. Учитывая, что порядка 20% урана от ежегодного добываемого мирового объема относятся к Казатомпром, то у компании имеется возможность влиять на цены. Этот фактор вместе с дополнительными каналами продаж позволил увеличить объем реализации урана в сравнении с 2017 годом на 65%. На этом мы дополнительно заработали порядка 130 млрд тенге.

Рост производственных показателей по итогам 2018 года продемонстрировали также и другие компании - Казахтелеком, Самрук-Энерго, Казатомпром, КЕГОК. Самрук-Энерго увеличил объем выработки электроэнергии, объем добычи и реализации угля на более чем 10%. КТЖ нарастил темпы грузооборота на 7%, в том числе объемы транзита, обеспечивающий доходы в твердой валюте на 22%. У Казахтелекома увеличилось количество абонентов платного телевидения на 8 % и абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет на 1 %. Как итог, все они дали дополнительного валового дохода порядка 60 млрд. тенге.

- Каковы результаты в 2019 году?

- Мы не сбавляем темп. По итогам 1 квартала 2019 года агрегированный чистый доход по Группе составил 343 млрд тенге, увеличившись на 17%.

Наблюдается рост по всем производственным показателям – добыча природного газа выросла на 4%, объем добычи угля на 5%, объемы переработки нефти на 3%, добыча урана на 2%, грузооборот и пассажирооборот выросли на 1% и 5% соответственно.

Конечно, есть компании, не достигшие полностью планов, которые перед ними были поставлены. Но в целом по группе можно наблюдать, что все они стремятся выполнять стратегию, достигать стратегические задачи и планы на год.

- Практически в каждом публичном документе "Самрук-Қазына" упоминается новая стратегия фонда, утвержденная первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На самом деле этот документ позволил Фонду изменить финансовую политику или это просто удобное прикрытие?

- Скорее не изменить, а скорректировать. Помимо фокуса на производительности, новая стратегия позволила нам оптимизировать и улучшить структуру портфеля наших активов и обязательств.

Идет оптимизация активов в рамках госпрограммы приватизации, что на деле позволяет фонду снизить долю присутствия - выйти из нестратегических объектов и активов либо снизить долю в текущих активах с упором на новые отрасли.

Всего в рамках программы приватизации 190 активов подлежат к выводу из группы компаний фонда. Мы уже реализовали 132 актива по итогам 2018 года. Планируем выйти из оставшихся активов до 2021 года.

Также, выводим наши компании на IPO – в прошлом году при волатильном рынке Фонд успешно разместил 15% акций Казатомпром на Лондонской фондовой бирже и на бирже МФЦА на сумму в 168 млрд тенге. В этом и следующем году планируем вывести и другие наши компании на фондовые рынки.

Вырученные от приватизации средства направляем на погашение долгов. По итогам 2018 года значительно снизили свои обязательства и финансовые расходы по ним.

Также активно работаем над корпоративным управлением - фундаментальной базой для увеличения стоимости компании. Если есть правильная структура корпоративного управления с качественным составом совета директоров, постоянная координация, мониторинг, то компания будет планомерно улучшать свою деятельность.

Итоги работы за первый квартал 2019 года показали на деле, что стратегия работает. Мы наблюдаем рост по всем ключевым финансовым показателям.

- Не боитесь ли вы, что у обывателя сложится мнение, что за всеми вашими умными формулировками стоит один ответ – меньше стали воровать?

- Все-таки я говорю про системные изменения, которые следуют из стратегии и приводят к большей доходности и высоким финансовым показателям.

Приведу пример. Согласно новой стратегии, мы значительно уменьшили уровни управления портфельными компаниями. Если раньше у "дочек" фонда были не только внучки, но и праправнучки, а число таких колен родства доходило до девяти, то сейчас активных уровней управления не больше четырех. И это дает не только большую "гибкость" в управлении, но самое главное - большую финансовую прозрачность.

Или, например, мы сокращаем менее эффективные и прозрачные закупки из одного источника, и переходим к более экономически целесообразному открытому тендеру и запросу ценовых предложений. Внедряем новые подходы через категорийное управление закупками. Благодаря таким преобразованиям экономия в 2018 году составила более 120 млрд. тенге.

Другим ярким примером новой финансовой политики из стратегии является тот факт, что мы начали направлять все излишки денег на погашение долгов. Только за один год по Группе Фонда снизились денежные средства и банковские вклады на сумму около 1 трлн тенге – на такую же сумму снизились обязательства Группы. В том числе сократился внешний долг Группы Фонда на 4 млрд долларов США – с 18,5 до 14,5 млрд. Если раньше мы несли большие финансовые расходы и не могли покрывать это доходами от депозитов, то сейчас мы просто не допускаем такие случаи.

- Вы назвали одну из целей Самрук-Казына– повышение финансовой устойчивости Фонда и его компаний. Для рядовых казахстанцев это звучит несколько неожиданно. Какие реальные задачи и проблемы за этим стоят?

На начало 2018 года основные проблемы с финансовой устойчивостью накопились у КазМұнайГаз, КазақстанТемірЖолы и Самрук-Энерго. В этих компаниях были разработаны пошаговые планы мероприятий по выходу данных компаний из "красной зоны" кредитного риска.

В течение 2018 года был проведен большой объем работы - сокращение долга группы фонда, в особенности внешнего долга, удешевление текущих долгов - рефинансирование и конвертация валютных долгов в тенговые, для исключения валютного риска и равномерного распределения пиковых выплат долга.

В 2018 году КМГ погасил еврооблигации на 1,6 млрд долларов США, КТЖ при поддержке Фонда удалось привлечь средства в размере 75 млрд тенге по низкой ставке. Это позволило им рефинансировать более дорогие валютные обязательства в тенговые. Самрук-Энерго провел системную работу по снижению долга, снизив свои обязательства на 52,8 млрд тенге за год. Сам Фонд смог погасить 900 млн долларов США перед международным синдикатом банков, перед местными банками – на сумму около 100 млрд тенге.

В результате данных мер КМГ и Самрук-Энерго не только вышли из "красной зоны" кредитного риска по итогам 2018 года, но и достигли адекватного уровня валютного долга, соотносящегося с валютной выручкой. Сейчас в "группе риска" осталась только Қазақстан Темір Жолы.

- Кстати, Сауат Мынбаев публично признал, что в ҚазақстанТемірЖолы коллапс. Видимо, это и финансов касается? Что планируете делать?

- В ҚТЖ проводится планомерная работа по улучшению финансовой устойчивости. Ранее компания рефинансировала свои еврооблигации на 700 млн долларов США со сроком погашения в 2020 году путем выпуска новых еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году. Это позволило значительно снизить процентную ставку с 6,38% до 4,85%. В ноябре компания сконвертировала долги в долларах в швейцарские франки, с учетом валютной позиции.

На текущий момент Фонд и руководство ҚТЖ все еще усиленно ведут работу по повышению финансовой устойчивости компании. Думаю, предварительные результаты данной работы можно будет увидеть по итогам 2019 года.

- Ранее глава "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов озвучивал информацию, что фонд в будущем будет стремиться стать глобальным инвестором. Это амбициозная затея. Как специалист по финансам, во что вы будете рекомендовать своему руководству вкладывать деньги - в акции швейцарских банков или в идеи Илона Маска?

- Фонд стремится стать стратегическим инвестором и определил для себя основные направления дальнейшего развития, в том числе диверсификацию портфеля фонда по географиям и различным секторам экономики. В целях диверсификации портфеля Фонд в будущем планирует осуществлять как международные портфельные, так и международные прямые инвестиции. Здесь мы переняли опыт ведущих суверенных фондов, как "Temasek" (Сингапур), "Khazanah" (Малайзия) и "Mubadala" (Объединенные Арабские Эмираты).

Сейчас основная доля портфеля активов Фонда сосредоточена в Казахстане и в сырьевой отрасли. Как говорится, нельзя хранить все яйца в одной корзине. При этом, в портфеле активов Фонда нет чистых ИТ компаний. Поэтому, как финансист я бы рассмотрел на первом этапе инвестиции в долговые ценные бумаги развитых стран с последующим увеличением доли инвестиций в акции компаний сектора ИТ и искусственного интеллекта в развитых странах.

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