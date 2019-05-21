Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
У нее диагностировали злокачественную опухоль сетчатки глаза.
Жительница австралийского штата Квинсленд разглядела на фотографиях ребенка признак раковой опухоли, передает Lenta.ru.
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
- Я не могла найти этому объяснение. Я спрашивала у людей, видят ли они необычный свет в глазу девочки, но никто не придавал этому значения, - рассказала она.
Женщина своевременно отвела дочь на консультацию к врачам, где у нее диагностировали ретинобластому - злокачественную опухоль сетчатки глаза. Юной пациентке провели операцию и удалили левый глаз.
Доктора предупредили, что заболевание, которое обычно диагностируют у малышей до трех лет, может оказаться смертельно опасным. Они призвали родителей быть более внимательными и регулярно осматривать своих детей.
В декабре прошлого года сообщалось, что отец смертельно больного ребенка запечатлел на фотографии симптом заболевания, не зная об этом. Он гулял с дочерью, и во время прогулки та заснула. Отец умилился и сделал снимок. Позже он узнал, что повышенная утомляемость была одним из симптомов лейкемии, которой страдала девочка.
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