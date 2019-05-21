Из-за плохой еды для детей в детсаду Актау разгорелся скандал

Сотрудники дошкольного учреждения сняли видео, на котором запечатлели содержимое и состояние холодильника.

В Актау воспитатели детского сада пожаловались на директора из-за снижения заработной платы и некачественного питания для воспитанников. Руководитель дошкольного учреждения обвинения подчиненных отрицает. После проверки сада актауским городским отделом образования учреждение закрыли. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Воспитатели рассказали, что конфликт начался из-за новости директора частного детского сада о сокращении заработной платы для сотрудников с 1 июня.

- Директор сада нас даже не уведомила. Мы об этом узнали случайно. Естественно, нас эта новость не обрадовала, и мы не согласились, но она нам сказала, что если нас что-то не устраивает, мы можем уходить, или если мы не подпишем документ, то она нас уволит по статье. Но это даже не главное. В мае качество питания для детей резко ухудшилось. На завтрак каши подавались без масла, на обед варили суп на воде и давали только макароны. Запеканка, которая должна готовиться из творога, готовилась из манки. Родители платили по 40 тысяч тенге в месяц, а она всегда говорила, что денег нет. Конечно, нет, если одна дочка у неё учится в Китае, а вторая в Украине, и она им постоянно отправляла эти деньги, – жалуются воспитатели.

В подтверждение своих слов сотрудники дошкольного учреждения сняли видео, на котором запечатлели содержимое и состояние холодильника, а также игровую комнату со сломанными игрушками. Директор дошкольного учреждения назвала запись провокацией. По словам руководства, в детском саду три холодильника, а на видео попал лишь один. Для детей, как отметила руководитель, она сама делает закуп продуктов питания.

- За состоянием кухни у нас следит заведующая, которая еще работает и поваром. То, что морозилка в таком состоянии, она лично должна отвечать. Я об этом не знала, потому что доверяла человеку. Детей кормили полноценно овощами и фруктами, у меня есть договор с поставщиками. Что касается сокращения заработной платы, то это вынужденная мера. Дело в том, что сейчас у нас не много детей, около 25, и сохранить тот же размер зарплаты я не могу. Тем не менее, в уведомлении, которое было выдано персоналу, было указано, что при изменении финансовой ситуации оклад может быть снова повышен. Видео сняли после нашего конфликта, – рассказала директор частного детского сада.

Снятое видео персонал детского учреждения вместе с заявлением отправил в актауский городской отдел образования. Специалистами была проведена проверка. Выявлены нарушения в виде отсутствия меню и ремонта в саду.

- Комиссия из отдела образования сказала, что у детей на столе мало хлеба, хотя накануне я покупала четыре булки хлеба. По итогам проверки детский сад закрыли до устранения нарушений, – сообщила директор частного дошкольного учреждения.

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