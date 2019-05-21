Скончался трехкратный чемпион "Формулы-1"

За свою карьеру он 25 раз становился победителем в королевских гонках.

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, передает РБК со ссылкой на газету The Guardian.

- С глубокой грустью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник, - говорится в заявлении семьи гонщика.

Лауда достиг успехов не только как гонщик, но и как бизнесмен. Кроме того, он сохранил прямолинейность и мужество, добавили родственники.

В 1971 году Лауда взял кредит и купил себе место в команде "Марч", выступавшей в "Формуле-2". Позже гонщик выступал за "Марч" и в "Формуле-1", а в 1974-м его пригласили в Ferrari. Годом позже Лауда впервые стал чемпионом королевских гонок.

Во время Гран-при Германии 1976 года на трассе Нюрбургринг Лауда попал в аварию: болид загорелся, а гонщика зажало обломками и он не мог покинуть машину. В результате Лауда получил обширные ожоги головы и отравился токсичными газами.

Из-за огня гонщик потерял бóльшую часть правого уха, волосы и веки. Впоследствии ему пришлось восстановить веки с помощью пластической операции. После аварии Лауда стал всегда носить кепку и позже договорился со спонсорами использовать ее для рекламы.

В дальнейшем гонщик становился чемпионом еще дважды - в 1977 году, в команде Ferrari, и в 1984-м, уже в составе McLaren.

В 1980 году Лауда основал свою авиакомпанию Lauda Air, однако к 2003-му продал все ее акции и создал новую - Niki (обанкротилась в 2017-м). В последние годы бывший гонщик выступал комментатором на телеканале RTL и занимал пост неисполнительного директора команды "Формулы-1" Mercedes AMG.

"Формула-1" (англ. FIA Formula One World Championship) - чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами.

Чемпионат мира "Формулы-1" проводится каждый год и состоит из отдельных этапов (имеющих статус Гран-при). В конце года выявляется победитель чемпионата. В Формуле-1 соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилоты соревнуются за титул чемпиона мира, а команды - за Кубок конструкторов.

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