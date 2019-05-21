Мошенница убедила алматинскую пенсионерку в запуске новой валюты

В итоге потерпевшая обменяла на вымышленный "алтын" 900 тысяч тенге и 2 000 долларов.

В Алматы аферистка убедила пенсионерку в запуске в оборот новой валюты и похитила все ее сбережения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, в центре внимание – 37-летняя женщина, которая, как установлено следствием, подыскивала на улице пожилых женщин и обманом похищала их деньги.

Одной из жертв аферистки стала пожилая жительница Медеуского района Алматы, которая по пути в продуктовый магазин имела неосторожность завести беседу с очень общительной незнакомкой. В разговоре та сообщила, что в канун весенних праздников пенсионерам полагаются подарки, и дабы рассказать об этом более подробно, попросила бабушку пройти в ее автомобиль.

- Затем фигурантка поменяла тему и сообщила доверчивой прохожей, мол, в пространстве Евросоюза образовалась новая валюта "алтын", и, что, якобы, национальная валюта "тенге" в скором времени будет выведена из обращения. Пенсионерка поверила, и подозреваемая стала расспрашивать бабушку, имеются ли у нее накопления. Спустя некоторое время, пенсионерка принесла из дома 900 тысяч тенге и 2 000 долларов и передала эти деньги незнакомке для обмена на "алтын". Та, приняв деньги, вручила бабушке запечатанный конверт с якобы новой валютой. Лишь вернувшись домой, пожилая женщина увидела, что в конверте никаких денег не было, а были нарезанные кусочки газет, - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана и арестована. Она дала признательные показания в совершении двух аналогичных преступлений. Сейчас проверяется ее причастность к другим преступным эпизодам на территории города. Досудебное расследование проводится по ст. 190 УК РК.

Граждан, пострадавших от преступных действий изображенной на фото женщины, полицейские просят обратиться в Управление полиции Медеуского района по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02.

Фото пресс-службы ДП Алматы

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