За четыре месяца в Казахстане выявили 900 наркопреступлений

По оценкам экспертов, в настоящее время происходит замещение традиционных наркотиков, героина и марихуаны на синтетические происхождения.

За 4 месяца 2019 года МВД выявило 900 наркопреступлений. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Нуртай Абильмажинов, передает корреспондент Zakon.kz.

Из 900 наркопреступлений: 660 фактов сбыта и 155 хранений наркотиков в особо крупном размере. Изъято 2 тонны 144 кг различных видов наркотиков, из них: героина - 10 кг, марихуаны - 1 т 700 кг, гашиша - 380 кг, синтетических наркотиков - 2,5 кг.

- Ликвидирована деятельность трех ОПГ в отношении лидеров и участников которых за создание организованных наркогрупп возбуждено 6 уголовных дел. Выявлено 54 факта контрабанды наркотиков, возбуждено 2 уголовных дела по факту легализации наркодоходов, - добавил спикер.

По оценкам экспертов, в настоящее время происходит замещение традиционных наркотиков, героина и марихуаны на синтетические происхождения. В обиходе они называются "соль, скорость, спайсы" и так далее. Распространение их в основном совершается через интернет и электронные соцсети. Адреса таких ресурсов сбытчики наносят на стены жилых домов и административные здания.

- Негативный процесс набирает обороты, если в 2017 году нами были выявлено и заблокировано 430 наркосайтов, то в 2018-м более 5000. За 4 месяца 2019 года выявлено свыше 3500 таких ресурсов. Нанесение графикой наркосайтов впервые появились в прошлом году. За 4 месяца текущего года полицией при содействии активных граждан и КСК удалено 3,5 тысяч надписей, - сообщил Абильмажинов.

По его словам, информация о граффити продолжает поступать на блог министра внутренних дел ежедневно. За нанесение таких рисунков к административной ответственности привлечены 20 граждан, за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство. Однако общественный вред и опасность для населения здесь намного весомей.

Так, согласно поручению главы государства, МВД подготовлено предложение по дополнению отдельных статей Уголовного Кодекса составами и квалифицирующими признаки, где распространение наркотиков происходит через интернет ресурсы.

- Мы постарались охватить такие противоправные деяния как нанесение надписей с адресами электронных наркосайтов, администрирование наркосайтов, пропагандирующих и рекламирующих наркотики, а также сбыт наркотиков посредством электронных ресурсов, - пояснил он.

Помимо этого, подготовлен проект постановления существенно расширяющий перечень список подконтрольных наркотических средств за нарушение оборота которого наступает уголовная ответственность. По его словам, в ближайшее время проект будет внесен в канцелярию премьера и в случае его принятия он будет охватывать все известные на сегодняшний день наркотики, в том числе синтетические, различные "спайсы" и "скорости".

- Кроме того, впервые в МВД создано специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами наркотической безопасности в информационно-коммуникационной системе. Подразделения будут комплектовать не оперативным составом с юридическим образованием, а специалистами в сфере высоких технологий, - добавил спикер.

К слову, помощь в техническом оснащении и обучении кадров МВД РК помогает посольство США.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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