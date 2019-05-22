"Один день потерпите". Воспитанник детдома Нур-Султана не может получить документы 5 лет

При выпуске из детдома мужчине должны были выдать документы, но по непонятным причинам этого не случилось.

Бывший воспитанник детского дома в Нур-Султане пять лет не может получить удостоверение личности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Из-за - затянувшихся бюрократических процедур астанчанин - не может покинуть пределы города, обратиться за медпомощью в поликлинику и устроиться на хорошую работу.

- Даже ближайший Кокшетау взять, не был. Без удостоверения на пост ГАИ - либо высадят, либо назад отправят, либо штраф. Не рисковал никуда ездить, - рассказал житель Нур-Султана Денис Киренкин.

Но это - не главная проблема, говорит мужчина. Недавно Денис стал папой, а в документах у ребенка в графе "отец" - прочерк. При регистрации требуют удостоверения обоих родителей. Не может мужчина обратиться и за медпомощью в больницу. Поэтому лечится за деньги в частной клинике. Пенсионных отчислений у Киренкина тоже нет. Об официальном трудоустройстве астанчанину остается мечтать. Удалось устроиться в один из столичных КСК.

- Он мне показался человеком порядочным. У него была справка. По ней мы приняли его на работу, - сказала председатель КСК Элла Филипьева.

Речь о справке из детского дома, откуда Денис Киренкин выпустился в 2005 году. Ему должны были выдать документы, но по непонятным причинам этого не случилось. Подсказать было некому, поэтому история и затянулась.

- Когда обратился в ЦОН, мне сказали, что вам нужна справка с Алматинского ЗАГСа, что я действительно здесь родился. Туда обратился, мне выдали. Пришел обратно в ЦОН, мне говорят: нужна справка с миграционной полиции. Я опять туда пошёл. В 2016 меня направили. В 17-ом всё получил. Теперь опять обращаюсь в ЦОН, а мне говорят, что по этим справкам мне не могут выдать удостоверение личности, - рассказал Киренкин.

Журналисты телеканала приехали в ЦОН вместе с Денисом. Добиться вразумительного ответа от специалистов не удалось и в этот раз. Более того, нужного сотрудника на рабочем месте не оказалось.

- В 8-ом кабинете специалист сидит Бахыт Аманжоловна. Она на 3 дня отпросилась. Завтра будет. Вы 5 лет ходили до этого и один день потерпите!

После того, как в зале появился оператор с видеокамерой, проблему Дениса Киренкина пообещали решить в ближайшее время. Пока же у него на руках единственный документ - свидетельство о рождении.

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