Повышенная вибрация. Почему самолет Эйр Астаны вернулся обратно

21 мая самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс КС 873 из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета в 21.56 минут по технической причине.

О подробностях причины возврата самолета "Эйр Астана" рассказали в авиакомпании, передает Zakon.kz.

21 мая самолет авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс КС 873 из Нур-Султана в Москву, вернулся в аэропорт вылета в 21.56 минут по технической причине.

- В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя №1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых. Экипаж в соответствии с процедурами компании принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Всем пассажирам было предоставлено питание и проживание, в том числе и пассажирам, ожидавшим рейса в аэропорту Шереметьево, - сообщили в "Эйр Астане".

Пассажиры отмененного рейса вылетели из Нур-Султана в Москву сегодня регулярным рейсом КС 893 в 8 часов 5 минут на воздушном судне Boeing 767. В настоящее время технический персонал авиакомпании осуществляет поиск неисправности.

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