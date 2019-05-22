Почему мужчина не мог получить документы 5 лет, разъяснили в "Правительстве для граждан"

Как пояснили сотрудники миграционной службы, Киренкин действительно 2 раза в разные годы обращался к ним, каждый раз у него был неполный пакет документов.

Причины сложностей выдачи документов бывшему воспитаннику детского дома в Нур-Султане разъяснили в "Правительстве для граждан", передает Zakon.kz.

21 мая 2019 года в ЦОН №8 Сарыаркинского района г.Нур-Султан обратился за получением удостоверения личности Денис Киренкин.

В соответствии со стандартом оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан", утвержденного Постановлением Правительства РК от 10 апреля 2015 года № 332 услугодателем является территориальное подразделения миграционной полиции органов внутренних дел с использованием информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" в ЦОН. Поэтому граждане обращающиеся за данной услугой направляются в сектор документирования миграционной службы, который расположен в ЦОН.

По словам Д.Киренкина, он на протяжении 5 лет неоднократно обращался к сотрудникам миграционной службы, которые его отправляли за разными документами в разные инстанции.

Как пояснили сотрудники миграционной службы, Киренкин действительно 2 раза в разные годы обращался к ним, каждый раз у него был неполный пакет документов.

Это связано с тем, что он не получил удостоверение личности своевременно, т.е. до 18 лет, и для его документирования предусмотрены иные процедуры (протокол опознания личности, подтверждение личности третьими лицами из мест учебы, проживания, работы и тд).

При этом работники госкорпорации "Правительства для граждан" связались с Денисом Киренкиным и взяли на контроль решение вопроса его документирования.

В настоящее время сотрудники миграционной службы принимают документы Дениса Киренкина для оформления удостоверения личности.

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