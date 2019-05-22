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На юге Казахстана ожидаются сильные дожди

В центральных и восточных областях в ближайшую ночь возможны заморозки до 3 градусов.

Фото : Черкесск22 мая 2019, 13:04

РГП "Казгидромет" рассказал о том, какой будет погода в ближайшие дни, передает Zakon.kz.

- Антициклон, сместившийся на западную половину Казахстана, очень быстро уйдет за его пределы, - говорится в сообщении синоптиков.

По информации метеорологов, ему на смену опять с Европейской территории России начнут перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми ожидаются дожди с грозами, в горных районах юга и юго-востока сильные, температура воздуха ниже климатической нормы на 2…6°С, в северных, центральных и восточных областях в ближайшую ночь заморозки до 3°С.


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