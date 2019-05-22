В Атырау объяснили ажиотаж вокруг лекарств, выдаваемых по рецепту

С 2020 года отпуск всех рецептурных лекарств планируется перевести исключительно в электронный формат.

Ажиотаж вокруг запрета на выдачу лекарств без рецепта в аптеках Атырау создан искусственно. Об этом заявили ответственные лица в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

По словам руководителя департамента фармации Атырауской области Сары Уразовой, если фармацевт не продает лекарства, которые допускается продавать без рецепта, это незнание фармацевта.

– В связи с приказом министра здравоохранения от 15 апреля 2019 года, изменение ввели в приказ от 22 мая 2015 года "Об утверждении правил выписывания, учета и хранения рецептов". Теперь все рецепты, выписанные врачом, остаются в аптеке и хранятся в течение трех лет. В связи с этим аптеки начали требовать рецепты, потому что завтра они будут в ответе, – сказала Сара Уразова.

Раньше только по некоторым наименованиям лекарств рецепты оставались в аптеке, а по новому приказу все рецепты должны оставаться в аптеках и храниться в течение трех лет. При этом на брифинге отметили, что если человек пришел без рецепта установленной формы, они все равно должны отпускать препарат, информируя об этом поликлинику или медучреждение.

Как рассказала руководитель отдела областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева, реализация лекарств в казахстанских аптеках по рецепту врача не является нововведением. Реализация рецептурных препаратов без рецепта запрещена в стране больше 16 лет, это позволяет контролировать применение населением лекарств, которые могут принести вред здоровью и стать угрозой для жизни.

А с 2020 года отпуск всех рецептурных лекарств планируется перевести исключительно в электронный формат. Это поможет учитывать и охватывать стопроцентной выпиской рецептов диспансерных больных. На сегодняшний день из восьми тысяч зарегистрированных в стране лекарств по рецепту врача отпускаются чуть больше 6 тысяч, тогда как 1,7 тысячи наименований отпускаются без рецепта.

– К сожалению, практика такая присутствует: люди приходят, называют свои симптомы, и аптекари выдают им лекарства. Они не должны этого делать. Только по назначению врача. Они должны знать лекарства, не требующие рецептов. В аптеках должны работать квалифицированные работники, имеющие медицинское образование. Практика выдачи лекарств по рецепту у нас давно. И об этом все знают. Уверен, что данный ажиотаж создан искусственно, – считает руководитель областного департамента охраны общественного здоровья Темирбек Мусагалиев.

По его мнению, заниматься самолечением чревато осложнениями. И в любой цивилизованной стране заболевший человек направляется в медицинские учреждения и получает назначение врача.

– Бывают случаи, когда врач выдает направление на лечение, но не выдает рецепт. В таком случае пациент может также получить необходимое лекарство в аптеке. Сотрудник аптеки обязан ему это выдать. Также зафиксировать данные пациента, врача и направить их к нам, фармконтроль, управление здравоохранения. Мы примем меры, – отметил Темирбек Мусагалиев.

Руководитель отдела областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева уточнила, что сегодня во всех поликлиниках есть мобильные бригады по неотложной помощи. Шесть дней в неделю они готовы оказывать помощь и консультировать с 8 утра до 20.00 вечера. В фармконтроле работает телефон доверия: 32-19-69. Туда можно обратиться в случае жалоб на неправомерные действия фармацевтов, которые отказываются продавать препараты, требуя рецепт для наименований, которые отпускаются без назначения врача.

При отказе медицинских организаций от выписки рецептов можно сообщить в сall center здравоохранения области по номеру: 98-02-92 или по номеру WhatsApp 8778 007 20 21.

По данным специалистов, сегодня по рецептам отпускаются: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, а также антибиотики. Без рецепта: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные, жаропонижающие и обезболивающие препараты.

Представители медицинских учреждений отметили, что будут проведены разъяснительные работы среди работников аптечной структуры, поликлиник по данному вопросу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!