Президент РК: Ни один гражданин не должен страдать от нерасторопности госорганов
Каждая поликлиника и больница накопление своих данных ведет локально.
Фото : Акорда22 мая 2019, 14:10
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область выступил на встрече с общественностью, передает Zakon.kz со ссылкой на twitter.
Он отметил, что профильное министерство, медицинская наука и общественность должны работать над поиском и внедрением новых достижений в отрасли с упором на развитие цифровой медицины.
По его словам, каждая поликлиника и больница накопление своих данных ведет локально.
- Задача цифровизации – это ускоренный обмен данными между организациями, автоматизация процесса, освобождение медработника от несвойственных функций. На деле мы этого еще не получили. Цифровизация здравоохранения – магистральный тренд прогресса медицины. Однако темпы ее развития у нас оставляют желать лучшего. И это явилось одной из причин переноса сроков внедрения ОСМС. До сих пор нет интеграции между базами данных, - сказал Президент.
Он поручил правительству завершить данную работу до первого октября текущего года.
- Ни один гражданин не должен страдать от нерасторопности государственных органов. Данный вопрос будет у меня на контроле, - заключил он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970545-93f87aa436b19c917c587a3a43cd375c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...