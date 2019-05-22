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Президент РК: Ни один гражданин не должен страдать от нерасторопности госорганов

Каждая поликлиника и больница накопление своих данных ведет локально.

Фото : Акорда22 мая 2019, 14:10

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область выступил на встрече с общественностью, передает Zakon.kz со ссылкой на twitter.

Он отметил, что профильное министерство, медицинская наука и общественность должны работать над поиском и внедрением новых достижений в отрасли с упором на развитие цифровой медицины.

По его словам, каждая поликлиника и больница накопление своих данных ведет локально.

- Задача цифровизации – это ускоренный обмен данными между организациями, автоматизация процесса, освобождение медработника от несвойственных функций. На деле мы этого еще не получили. Цифровизация здравоохранения – магистральный тренд прогресса медицины. Однако темпы ее развития у нас оставляют желать лучшего. И это явилось одной из причин переноса сроков внедрения ОСМС. До сих пор нет интеграции между базами данных, - сказал Президент.

Он поручил правительству завершить данную работу до первого октября текущего года.

- Ни один гражданин не должен страдать от нерасторопности государственных органов. Данный вопрос будет у меня на контроле, - заключил он.


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