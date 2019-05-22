К 2025 году ожидается увеличение продолжительности жизни до 75 лет

Ведется активная работа по снижению дефицита врачей - Биртанов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Актюбинскую область встретился с медицинской общественностью, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В этот же день в Актюбинском медцентре состоялась Международная научно-практическая конференция "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика в ПМСП". На конференции министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал о мерах, принимаемых по улучшению качества медпомощи в стране.

Глава ведомства напомнил, что для решения актуальных вопросов в сфере здравоохранения по поручению Первого Президента РК - Елбасы разработана и реализуется Госпрограмма "Денсаулық" на 2016-2019 г.г. В нее вошли такие направления как развитие первичной медико-санитарной помощи, улучшение качества службы скорой помощи, меры по снижению дефицита кадров в поликлиниках и т.д. На некоторых из них министр остановился более детально.

В частности, что касается развития ПМСП, то сегодня в разы увеличен охват населения скрининговыми программами. Успешно внедрены программы управления по трем основным хроническим заболеваниям. Охват составил более 200 тыс. пациентов, в результате госпитализация от осложнений снизилась в 2,5 раза. Созданы 165 новых объектов ПМСП, открыты более 1 тыс. врачебных участков - это позволило снизить нагрузку на врача ПМСП. Объем финансирования ПМСП в рамках ГОБМП увеличен до 40%. Цифровизация ПМСП позволила сократить очереди в поликлиниках в 2 раза.

- В целях улучшения качества службы скорой помощи приняты новые стандарты, проведен редизайн автотранспорта и повышена их оснащенность навигационными системами. В результате сокращено среднее время доезда до 15 минут. Догоспитальная летальность сократилась до 0,4%, - сообщил министр.

Ведется активная работа по снижению дефицита врачей. Министерством внесены поправки в законодательства по обязательной трехлетней отработке выпускниками, обучавшимися за счет государства. Елжан Биртанов особо акцентировал внимание на том, что акиматам на региональном уровне следует продолжить меры по закреплению молодых специалистов на местах.

Для улучшения качества медпомощи проведена работа по совершенствованию инфраструктуры здравоохранения: утвержден новый госнорматив сети и перспективные планы регионов; проводится укрупнение больниц; в течении трех лет планируется отрыть около 600 объектов первичного звена. Осуществляется проект по строительству современного онкологического центра в столице. Совершенствуются методы оказания медпомощи детям. Наряду с этим продолжается подготовка к внедрению системы обязательного медстрахования. Утверждена новая модель ГОБМП. Разработаны детализированные перечни пакетов медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС. На повышение зарплаты работникам здравоохранения до 30% с июня 2019 года дополнительно выделено более 43 млрд тенге, на 2020-2021 годы - более 87 млрд тенге.

В то же время глава Минздрава рассказал, что в новой Госпрограмме здравоохранения на 2020-2025 г.г. включено увеличение общих расходов на здравоохранение в объеме 5% от ВВП. Эти средства направят на профилактику и приверженность здоровому образу жизни среди населения, совершенствование службы общественного здравоохранения и повышение финансирования ПМСП до 60%. Также будут предусмотрены расходы на развитие человеческого капитал в сфере здравоохранения, повышения зарплаты врачей в 2,5 раза. В рамках новой Госпрограммы будут модернизированы медорганизации, продолжит развиваться единое цифровое пространство отрасли здравоохранения.

В заключение министр подчеркнул, что за счет всех этих мер по улучшению качества медпомощи в Казахстане ожидается к 2025 году увеличение продолжительности жизни до 75 лет.

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