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Самым "прозрачным" из коммерческих банков Казахстана оказался Halyk

Оценивали по по пяти критериям раскрытия информации.

Фото : Halyk Bank22 мая 2019, 14:55

Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" опубликовало рейтинг прозрачности казахстанских компаний. В рейтинг вошли 100 компаний страны, включая 12 средних и крупных коммерческих банков. По оценке уровня прозрачности, список казахстанских негосударственных банков возглавил Народный банк (Halyk Bank).

Оценка велась в соответствии с международными стандартами обеспечения прозрачности по пяти критериям раскрытия информации: о компании, о корпоративном управлении, устойчивому развитию, коммуникациям, качеству и полноте отчетности. В ходе подготовки рейтинга особое внимание уделялось анализу сайтов компаний, годовых отчетов за 2018 год и публичным коммуникациям.

Лидерство Народного банка вполне объяснимо - он является публичной компанией, единственным отечественным банком, чьи акции размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE). Это налагает на банк особые обязательства по раскрытию информации и обеспечению ею заинтересованных лиц, включая акционеров, клиентов, общественность.

По данным агентства "Эксперт РА Казахстан", из 100 компаний в рейтинге 90 публикуют финансовую отчетность (это законодательное требование для многих из них), 53 - публикуют годовой отчет, 25 - публикуют отчет об устойчивом развитии или его аналог (в некоторых случаях он включен в годовой отчет).


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