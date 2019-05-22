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Несколько улиц перекроют в ближайшие дни в Алматы

Движение будет перекрыто в связи с дорожно-ремонтными работами.

Фото : samarskie-voditeli.ru22 мая 2019, 15:37

В ближайшие дни несколько улиц Алматы будут перекрыты для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almatyjoldary.

Так в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Казыбек би участок от ул.Желтоксана до пр.Абылай хана до 25 мая будет перекрыт.

В связи с дорожно-ремонтными работами по ул.Наурызбай батыра участок дороги от ул.Толе би до ул.Богенбай батыра с 22 мая 21:00 по 23 мая 07:00 будет перекрыт полностью.

Также в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра, участок от пр.Жибек Жолы до ул.Гоголя с 22 мая 21:00 ч. по 23 мая 07:00 ч. будет перекрыт полностью.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее во избежание заторов.


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