Несколько улиц перекроют в ближайшие дни в Алматы

Движение будет перекрыто в связи с дорожно-ремонтными работами.

В ближайшие дни несколько улиц Алматы будут перекрыты для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almatyjoldary.

Так в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Казыбек би участок от ул.Желтоксана до пр.Абылай хана до 25 мая будет перекрыт.

В связи с дорожно-ремонтными работами по ул.Наурызбай батыра участок дороги от ул.Толе би до ул.Богенбай батыра с 22 мая 21:00 по 23 мая 07:00 будет перекрыт полностью.

Также в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра, участок от пр.Жибек Жолы до ул.Гоголя с 22 мая 21:00 ч. по 23 мая 07:00 ч. будет перекрыт полностью.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее во избежание заторов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!