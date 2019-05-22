В детских садах Нур-Султана появятся 17 тысяч свободных мест

В столице функционируют 375 детских дошкольных организаций.

В детских садах столицы появятся 17 тысяч свободных мест. Об этом сообщил руководитель Управления образования столицы Ануар Жангозин, передает Елорда Инфо.

- В обновленном виде сайт по распределению мест в дошкольные организации будет запущен 10 июня, тогда же и будет опубликовано 17 тысяч свободных мест, с учетом выпустившихся детей школьного возраста. Это 14 тысяч мест в государственных и частных садах, а также в 3 тысячи мест при мини-центрах, - сообщил глава ведомства.

Публикация свободных мест будет осуществляться по годам рождения. 10 июня будут опубликованы места для детей 2016 и 2017 года; 14 июня – для детей 2015 года рождения; 19 июня – для детей 2013 и 2014 года рождения.

В столице функционируют 375 детских дошкольных организаций с контингентом более 50 тысяч детей (94 государственных (90 детских садов и 4 внутри комплексов "школа-сад", 46 мини-центров (45 государственных и 1 частный), 232 частных детских садов (214 с государственным заказом на 18 тысяч мест) и 3 ведомственных УДП).

Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением составил 90% (36% детей посещают частные дошкольные организации). Количество детей от 3-х до 6-ти лет стоящих в очереди и подтвердивших заинтересованность 16 тысяч.

Разъяснительная работа для родителей будет организована в течение недели - с 30 мая по 6 июня ежедневно на базе двух дворцов школьников, после чего родители за консультацией могут обратиться в любой государственный детский сад, потом в две субботы - 15 и 22 июня снова на базе двух дворцов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!