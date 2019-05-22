Токаев назвал главные задачи акимов

Основными задачами Правительства и акимов остаются улучшение качества жизни населения и обеспечение экономического роста, уверен глава государства.

22 мая Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Актюбинской области в г. Актобе, Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. М. Оспанова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, поздравив участников встречи с предстоящим 150-летним юбилеем города Актобе, подчеркнул, что сегодня Актюбинская область обладает мощным промышленным, логистическим и транзитным потенциалом.

- В регионе есть все возможности для динамичного развития. Важно отметить активность местных предпринимателей. В рамках программы "Туған жер" в области реализовано более 1400 проектов. Кроме того, иностранные инвесторы активно участвуют в строительстве социальных объектов, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана указал, что основными задачами Правительства и акимов остаются улучшение качества жизни населения и обеспечение экономического роста.

- Создание необходимых условий для граждан должно стать обязанностью государственных органов всех уровней. Главное богатство государства - граждане! Учет пожеланий людей, внимание к их проблемам должны стать главными принципами работы Правительства, - подчеркнул Глава государства.

Большое внимание в выступлении было уделено нерешенным проблемам региона.

- Средняя зарплата по области составляет 141 тысячу тенге, а по республике - 168 тысяч тенге. Кроме того, существует значительная разница в доходах жителей различных районов. Достойная заработная плата – это важный фактор, влияющий на благосостояние всего общества. Поэтому этот вопрос всегда находится в зоне моего особого внимания. Уровень доходов населения должен стать показателем работы акиматов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству, местным исполнительным органам принять необходимые меры по строительству качественного и доступного жилья, повышению доходов населения, поддержке деловой активности и формированию среднего класса, а также развитию транзитно-транспортного потенциала региона.

Глава государства напомнил, что Елбасы поставил задачу по увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике страны до 50 % к 2050 году, а в ближайшие пять лет этот показатель должен достичь 30 % .

- Поручаю акиму области принять системные меры в рамках республиканской программы "Дорожная карта бизнеса – 2025". С этого года ее финансирование увеличено на 30 миллиардов тенге. Предприниматели должны беспрепятственно получать микрокредиты на развитие своего дела. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку и уделять внимание каждому перспективному проекту, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент Казахстана указал на низкий уровень цифровизации региона, ограниченный доступ к интернету в селах, а также поставил ряд задач по развитию сельских территорий.

- Агропромышленный сектор является серьезной опорой социально-экономического развития региона. Актюбинская область является одной из крупнейших в стране по своим размерам. Акимат должен разработать конкретный план работы по развитию сельского хозяйства. Регион должен играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, - сказал Глава государства.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма поэту Б. Калмаганбетову, ветерану труда С. Кусаиновой, художественному руководителю и дирижеру Казахского камерного хора М. Куспанову, мастеру по эксплуатации автотранспорта Актюбинского завода ферросплавов В. Плугину, медицинской сестре Центра социального обслуживания Л. Маршениной.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!