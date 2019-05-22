Роботизированный комбикормовый завод открыт в СКО

В церемонии запуска завода принял участие аким СКО Кумар Аксакалов.

В Северо-Казахстанской области состоялось открытие завода по производству комбикормов. В церемонии запуска завода принял участие аким СКО Кумар Аксакалов и гендиректор компании "KAZMEAL" Дина Утебаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Мощность завода - 360 тысяч тонн готовой продукции в год. Стоит отметить, в нашей стране это первый завод, который производит огромный объем комбикормов. Общий объем инвестиций составил более 4 млрд тг, половина из них иностранные средства. 76 человек получили постоянные рабочие места. Готовая продукция пойдет на экспорт.

- Ежегодно наша область производит 5,5 млн тонн зерна. Есть и пшеница 4-5 класса. Завод будет перерабатывать пшеницу 4-5 класса, а также продукты переработки масличных культур. Это шрот и жмых. В итоге получается качественный комбикорм. Это результат диверсификации посевных площадей. Перспектива развития данного предприятия высокая. В планах расширение производства, - отметил Кумар Аксакалов.

На заводе установлено новейшее оборудование для получения комбинированных кормов. Особенность данного завода - роботизированная система погрузки мешков на паллеты. Все оборудование работает на автоматической системе компании «Siemens». Это один из мировых лидеров в сфере электроники и цифровых технологии.

Современная лаборатория позволяет получать качественную и безопасную продукцию. На заводе внедрен международный стандарт качества ISO 22000 в области безопасности пищевой продукции.

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