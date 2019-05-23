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В аркалыкскую "зону мясников" впервые поместили девушку

Она - единственная осужденная женского пола, которая за все время существования учреждения была этапирована туда.

Фото : Pixabay23 мая 2019, 06:10

Впервые за всю историю существования учреждения УК-161/12 (Аркалык, Костанайская область), именуемого в народе зоной "мясников", была этапирована девушка, передает Zakon.kz со ссылкой на "ТоболИнфо".

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

Как оказалось, девушка 1993 года рождения отбывала наказание за убийство в учреждении ЛА-155/4 ДУИС по Алматинской области. Ее поведение оставляло желать лучшего. В итоге за систематические нарушения установленного порядка, 26-летнюю девушку этапировали в аркалыкскую тюрьму.

- Ранее в учреждении УК-161/12 никогда не отбывали наказания женщины, - сообщили в ДУИС.


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