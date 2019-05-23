200 попугаев пыталась ввезти женщина из Кыргызстана в Казахстан

Пограничники задержали казахстанку.

Пограничники пресекли попытки незаконного провоза ГСМ, товаров народного потребления и двухсот попугаев, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В частности, пресечены попытки незаконного вывоза из РК около 1 500 литров дизельного топлива и бензина марки АИ-92 на участках Сарыагашского (пункты пропуска "Б.Конысбаева" и "Жибек жолы") и Актюбинского (пункт пропуска "Жайсан") пограничных отрядов;

Предотвращен незаконный ввоз в страну 900 кг мяса (говядины), стройматериалов на сумму около 3 000 000 тенге, 20 тонн фруктов, 18 тонн сахара на участке Уральского пограничного отряда, 100 кг текстиля и 11,5 тонн овощей (огурцы, помидоры, лук) на участке Актюбинского пограничного отряда, а также незаконный вывоз более 31 тонны товаров народного потребления на участке Костанайского пограничного отряда.

Кроме того, задержана гражданка РК 1975 года рождения за попытку незаконного ввоза в страну из Кыргызской Республики попугаев в количестве 200 штук.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!