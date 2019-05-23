Какая погода ожидает казахстанцев 23 мая

На западе и юге – погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 мая, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юге – погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

- В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, днем местами гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Атырауской области днем местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются ветер 15-20 м/с, днем – гроза, град. В Акмолинской области местами ожидаются туман, днем – гроза, ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Павлодарской, ночью и утром Алматинской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – местами туман, днем в Павлодарской области – гроза. Утром и днем в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью местами сохраняются заморозки в Павлодарской области 1-6 градусов, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях 3 градуса, в Восточно-Казахстанской области 2 градуса. В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 16°, облачно.

Прогноз погоды на 23 мая.

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