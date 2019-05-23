Как и кому платить ЕСП, рассказали в УГД района Алматы

Ежемесячный размер единого совокупного платежа составляет 1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения.

В Казахстане для дальнейшего упрощения процедур уплаты налогов для самозанятого населения введен новый налоговый режим – единый совокупный платеж (ЕСП). Об этом напомнили в УГД Алатауского района, передает Zakon.kz.

ЕСП включает в себя 4 налога:

- 10% - индивидуальный подоходный налог (ИПН);

- 20% - социальные отчисления (СО);

- 30% - обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

- 40% - отчисления на обязательное медицинское страхование (ОСМС).

Система направлена на то, чтобы самозанятое население могло официально зарегистрировать свою деятельность. К самозанятым отнесли тех, кто трудится самостоятельно и получает доходы, но при этом не использует труд наемных работников, оказывают услуги и продают сельхозпродукцию продукцию фимзическим лицам.

Заплатив разовый платеж и зарегистрировавшись в качестве плательщика ЕСП, граждане получат возможность участвовать в системе медицинского страхования.

ЕСП распространяется только на физических лиц, которые подпадают под одно из этих требований:

- не используют труд наемных работников;

- оказывают услуги только физическим лицам;

- реализуют физическим лицам сельхозпродукцию (кроме той, что попадает под акцизы) из личного подсобного хозяйства.

Предельный доход за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного показателя, (в 2019 году это составляет 2 966 875 тенге).

Ежемесячный размер единого совокупного платежа составляет:

- 1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (в 2019 году составляет 2525 тенге);

- 0,5 МРП - для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах.

Оплата производится через банки второго уровня одной суммой на счет Государственной корпорации "Правительство для граждан". Для осуществления платежа открытие расчетного счета в банке не требуется. Если ЕСП уплачивает самозанятое лицо, достигшее пенсионного возраста, то вся сумма платежа является индивидуальным подоходным налогом (ИПН).

Уплачивать единый совокупный платеж необходимо отдельно за каждый месяц, в котором был получен доход. Если в течение месяца физическим лицом был получен доход, то до конца следующего месяца необходимо произвести уплату ЕСП. Сумма единого совокупного платежа не зависит от размера полученного дохода и не требует дополнительных расчетов (доходы, расходы, вычеты, прибыль).

Оплата производится через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, без открытия расчетного счета, т.е. оплатить можно в расчетно-кассовом отделении банка (через кассу). Платеж принимается только при наличии удостоверения личности (его копии) физического лица, за которое производится уплата ЕСП.

Плательщиками единого совокупного платежа налоговая отчетность не представляется. Регистрация (уведомление) начала деятельности и заявление о приостановлении (прекращении) деятельности не требуются.

Уплата единого совокупного платежа самостоятельно занятым физическим лицом означает автоматическую регистрацию деятельности и позволяет:

- быть участником системы обязательного социального медицинского страхования, получать медицинское обеспечение в полном объеме;

- производить пенсионные накопления и в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дает право на получение базовой пенсионной выплаты;

- в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года получать социальные выплаты.

В УГД также отметили, что согласно закону "Об автомобильном транспорте" перевозчики такси также являются индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.

Перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности. При этом перевозчик такси не вправе признаваться плательщиком единого совокупного платежа.

По статистике количество занятого населения составляет 8,58 млн человек, из них самозанятые 1,39 млн человек.

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