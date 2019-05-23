В Алматы бродячие собаки стали чаще нападать на людей

Количество заявок и жалоб на одичавших собак растет с каждым днем, но отреагировать на эти обращения в службе отлова животных не могут.

Врачи и ветеринары уверены, что причиной тому стали инициативы зоозащитников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Кабира Мусанова не отходит от внука и на метр - боится, что его снова покусают собаки. На семилетнего мальчика четвероногие бродяги напали неделю назад. Тогда женщина, прибежав на жуткий плач, застала рядом с внуком трех дворняжек.

- У него кровь сразу побежала. Мы вызвали скорую. На скорой увезли на Чапаева сразу сделали укол, - рассказывает женщина.

Уколы ребенок теперь получает два раза в неделю - в качестве профилактики бешенства. Кабира апай вспоминает, вместе с ним в травмпункт привезли еще четверых детей с укусами.

- Очень много сейчас бродячих собак стало и поэтому, думаю, как бабушка боюсь за своих внуков. Очень многие родители тоже боятся, что очень много бродячих собак стало. А отлова как раньше нет, - добавляет она.

Пострадавших с начала года уже более полутора тысяч. Больше половины - дети, увы, не обошлось без смертельного случая - погибла двухлетняя девочка. Эксперты санэпиднадзора подсчитали - число нападений подскочило на 20%. А хозяйничают собаки, по их словам, на фоне запрета на усыпление бродячих животных.

- Общество защиты животных подало в суд на действия местных исполнительных органов по отлову и уничтожению собак и за это время резко увеличилось количество пострадавших от укусов, потому что численность бродячих безнадзорных животных возросла, - говорит руководитель отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями ДООЗ г. Алматы Саят Кауметбаев.

Ранее зоозащитники - это активисты проекта "Добрый город" - заявили, что в алматинском изоляторе для бродячих животных применяют негуманные методы эвтаназии. В ходе расследования эти предположения не подтвердились. Суд закрыл дело в пользу службы отлова, но усыплять собак снова разрешат только через десять дней.

- Действительно, 4 мая этого года было вынесено определение суда, по которому нам запретили проводить процедуру эвтаназии отловленных животных. Так как мы должны обеспечивать содержание отловленных животных на должном уровне и резервы по содержанию предприятия они ограничены, поэтому нам пришлось снизить количество заявок, - сообщила руководитель отдела отлова бродячих животных ветеринарной службы города Алматы Айгерим Жаксылык.

Тем временем, количество заявок и жалоб на одичавших собак растет с каждым днем, говорят в службе отлова животных, но отреагировать на эти обращения там не могут. Причина простая - в изоляторе уже свыше 200 особей, для других мест нет.

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