Определены победители смотра народного творчества "Акмола жулдыздары"

В области стало доброй традицией проведение смотров народного творчества.

В Кокшетау прошел гала-концерт по итогам областного смотра народного творчества "Акмола жулдыздары", посвященный Году молодежи и Дню работников культуры и искусства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В торжественном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

- Наш край всегда славился своими талантами и богатыми культурными традициями. Благодаря работникам и ветеранам отрасли культура в своих лучших образцах служит успешному развитию и процветанию страны, помогает беречь нравственные и гуманистические ценности, – подчеркнул руководитель региона в своем поздравительном слове.

В области стало доброй традицией проведение смотров народного творчества, где работники культурно-досуговых учреждений наиболее ярко раскрывают и используют неиссякаемый творческий потенциал жителей области. В нынешнем смотре приняло участие порядка 50 тысяч человек из 211 сельских округов. Выявлено 110 новых творческих коллективов и 151 новый солист.

В этот день свыше 60 лучших представителей сферы культуры и творческой интеллигенции были награждены медалями "Еңбек ардагері", нагрудными знаками "Үздік өлкетанушы", "Мәдениет саласының үздігі" и почетными грамотами. Среди них – артист высшей категории областного русского драматического театра Виктор Крылов, акын, поэт-песенник Иран Таскара, музыкальный руководитель Астраханского районного Дома культуры Светлана Песоцкая, балетмейстер ансамбля "Гәкку" областной филармонии Гульмира Ордабаева и другие.

Состоялась церемония награждения и победителей областного смотра народного творчества "Акмола жулдыздары". Первого места были удостоены город Степногорск, Бурабайский, Аршалынский районы. Им аким области вручил аппаратуру для студии звукозаписи. Обладателям Гран-при – городу Кокшетау, Есильскому и Целиноградскому районам – руководитель региона подарил автомобили.

Отметим, в области действуют 257 клубов, 370 библиотек, 11 музеев, два театра, областная филармония имени Үкілі Ыбырая, областной центр народного творчества и культурного досуга, Центр по охране и использованию историко-культурного наследия.

За последние три года в регионе отремонтировано 46 объектов культуры. В текущем году запланирован ремонт еще семь объектов. В настоящее время ведутся работы по реконструкции и реэкспозиции двух областных музеев, а также в рамках программы "Семь граней Великой степи" реализуется проект по возведению пяти памятников в честь выдающихся личностей края Біржана сал, Акана Сері, Балуана Шолака, Үкілі Ыбырая и хана Кенесары.

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