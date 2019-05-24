Как проверяют видео с беглым экс-акимом Рыскалиевым

С Андорры и Швейцарии пытаются возвратить арестованные деньги.

Не политизировать дело Рыскалиевых призвал руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Сунтаев Кайрат, передает Zakon.kz.

- В настоящее время через интернет-ресурсы не прекращаются попытки придания политической окраски уголовному преследованию бывшего акима Атырауской области Рыскалиева и других должностных лиц. Хотел бы официально заявить и внести ясность, что Следственной группой Нацбюро завершено досудебное расследование данного резонансного уголовного дела. Братья Рыскалиевы осуждены за создание и руководство организованным преступным сообществом, совершение хищений государственного имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, а также легализацию имущества, добытого преступным путем. Уголовное преследование в отношении них велось с 2012 года и общее количество инкриминируемых им преступлений насчитывает 71 эпизод, - отметил Сунтаев.

Касательно видео с гуляющим по Лондону Рыскалиевым, по информации Sputniknews.kz, он отметил,что не готов комментировать.

- Идет следствие по отдельным эпизодам, поэтому комментировать видео я не могу. Завтра опять будут политическую окраску придавать. Конечно, обязательно, работаем, - сказал Сунтаев.

По его словам, 25 января 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области вынесен обвинительный приговор, согласно которому подсудимые приговорены к различным срокам наказания. В частности, руководитель ОПС Рыскалиев Б. приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Рыскали А. осужден к 16 годам лишения свободы.

Суд также постановил:

- конфисковать в пользу государства денежные средства осужденных и их близких родственников, находящихся на расчетных счетах в казахстанских и зарубежных банках, включая 14 млн. долл в Андорре и 90 млн долл. в Швейцарии;

- обратить в доход государства имущество на сумму свыше 3 млрд тенге, принадлежащее самим подсудимым и подконтрольным им компаниям (170 объектов недвижимости в Атырауской и Актюбинской обл.);

- взыскать с виновных незаконную прибыль в размере 12 млрд. тг., полученную в результате противоправных сделок.

- Вместе с тем, еще на стадии досудебного расследования государству возмещен ущерб на сумму 3 млрд тг. путем передачи имущества, ранее незаконно исключенного ими из госсобственности (имущество 23-х подсудимых). В настоящее время досудебное расследование продолжается по фактам отмывания денег за рубежом, в рамках которого осуществляется взаимодействие с компетентными органами Андорры и Швейцарии по возврату арестованных денег. Кроме того, принимаются все необходимые меры по экстрадиции осужденных, - заключил руководитель Нацбюро.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!