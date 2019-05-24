Стив Бэннон о ЕАМФ: Качество соответствует любому форуму в Нью-Йорке и Вашингтоне

24 мая проходит последний день 16-го Евразйского медиа форума, где обсуждались вопросы кризиса доверия, сфера блогеров и легализация марихуаны.

Стив Бэннон глава избирательного штаба Д. Трампа, старший советник и главный стратег Белого Дома (2016-2017) высказал свое мнение о проходящем в Алматы Евразийском медиа форуме, передает Zakon.kz.

- Хочу поделиться впечатлениями от моего первого визита, и подчеркнуть качество работы форума. Я бы отметил высокий уровень модераторов и актуальность тем и контента, которые обсуждаются на заседаниях. Я не часто участвую на панельных сессиях, но та, на которой я присутствовал сегодня, как вы видели сами, была увлекательной. Её качество соответствует любому форуму в Нью-Йорке, Вашингтоне, Колумбии. Здесь я ощутил себя так, будто обсуждение происходило в этих городах. Редко где, даже в Далласе, Берлине, Лондоне, происходят горячие обсуждения на актуальные темы, как были сегодня у меня и Гэллоуэйя (Джордж Гэллоуэй, политический деятель, писатель, журналист, Великобритания). У нас состоялись конструктивные дебаты по поводу глобалистов и националистов. Это новое противостояние, которое пришло на смену борьбы "левого" и "правого" в политике, - сказал Стив Бэннон.

24 мая проходит последний день 16-го Евразйского медиа форума, где обсуждались вопросы кризиса доверия, сфера блогеров и легализация марихуаны.

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