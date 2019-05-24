В Алматы отметили 95-летие со дня рождения первого генерала армии РК Сагадата Нурмагамбетова

Цель мероприятия - пропаганда военно-исторического наследия видного государственного и военного деятеля.

В Алматы в Доме дружбы прошла военно-историческая конференция "Первый министр обороны и Первый генерал армии Республики Казахстан, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович", сообщает Zakon.kz.

Завтра, 25 мая, легендарному генералу исполнилось бы 95 лет.

Организатором конференции выступило РОО "Совет генералов" при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и ОФ им. генерала армии Нурмагамбетова С. К.

Цель встречи — пропаганда военно-исторического наследия заслуженного государственного и военного деятеля Нурмагамбетова.

— Образцовое служение Сагадата Кожахметовича своему народу и Отечеству, безупречное выполнение воинского долга, героизм и мужество при защите Родины, выдающийся вклад в становление и развитие Вооруженных Сил РК, высокое чувство патриотизма и заслуги перед народом Казахстана продолжают служить путеводной звездой для казахстанской молодежи и представителей всех поколений нашей страны, - отметил генерал-майор, член президиума "Совета генералов" Махмут Телегусов.

В конференции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, школьная и студенческая молодежь. В целях демонстрации преемственности поколении на мероприятие также были приглашены генералы, офицеры, курсанты военных институтов, военизированных школ, представители патриотического движения "Жас Сарбаз".

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