Токаев затронул тему кредиторской задолженности по жилищным выплатам

Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о кредиторской задолженности по жилищным выплатам, передает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

- Отдельный вопрос – кредиторская задолженность, особенно по жилищным выплатам. Правительству надлежит принять исчерпывающие меры по полному ее погашению. Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства, - говорится в сообщении.

Также он отметил службу в Нацгвардии.

- Отрадно, что служба в Нацгвардии сегодня стала настоящей школой патриотизма и мужества. Подтверждением этому являются ваши сослуживцы, которые не только с честью выполняют свой воинский долг, но и совершают героические поступки, порой рискуя собственной жизнью, - считает Президент РК.

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