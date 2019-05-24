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Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турецкой Республики

В ходе встречи глава государства отметил, что казахстанско-турецкие отношения динамично развиваются в духе дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.

Фото : Акорда24 мая 2019, 17:46

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи глава государства отметил, что казахстанско-турецкие отношения динамично развиваются в духе дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.

- У нас очень близкие отношения, имеющие глубокие исторические корни. Значительный личный вклад в их укрепление внес Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании. Мы разделяем общее видение по широкому кругу вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

М.Чавушоглу поблагодарил Президента за встречу и отметил конструктивный характер стратегического партнерства двух стран.


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