Крепкая семья – сильный Казахстан. В ЗКО прошел конкурс "Мерейлі отбасы"

Конкурс "Мерейлі отбасы" проводится уже шестой раз.

Семья Карсаковых из Казталовского района Западно-Казахстанской области заняла 1 место, приняв участие в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" на региональном уровне.

В областном драматическом театре им.Х.Букеевой прошла церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы". В ней приняли участие 13 семей-победителей районных и городского конкурсов. Всего на участие в конкурсе подали заявки 48 семей. Лучшая семья области теперь примет участие в республиканском этапе национального конкурса в сентябре текущего года в г.Нур-Султане.

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" проводится уже шестой раз. Начавшийся по инициативе Первого президента РК, он стал ежегодной доброй традицией. Заместитель акима области Багдат Азбаев поздравил участников конкурса и гостей мероприятия, отметив, что национальный конкурс "Мерейлі отбасы", прежде всего, направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи. Конкурс "Мерейлі отбасы" проводится с целью укрепления института семьи и брака, которые обеспечивают социальную и культурную преемственность поколений, что является фактором стабильности и устойчивого развития гражданского общества.

Нравственность и духовность, ответственность родителей за воспитание детей, демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей казахстанской семьи были основными критериями при выборе образцовых семей Западно-Казахстанской области. Радует, что с каждым годом все больше семей хотят принять участие в конкурсе. Очень много молодых многодетных семей, в которых растут не 4 детей, а 7 малышей, ей. В конкурсе мы постарались выбрать самую лучшую семью, остальные были отмечены в 10 номинациях. Среди участников есть многодетные, спортивные, талантливые семьи, династии. Если в прошлом году на областном этапе участвовали 26 семей, то в этом году их почти вдвое больше, - отметила организатор мероприятия, руководитель общественного объединения "Центр семьи "Ак отау" Алтынай Искалиева.

Итак, по итогам голосования победителями областного этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы" стала семья Карсаковых из села Казталовка Казталовского района. Семья известна в своем районе, глава Медет Карсаков – учитель физкультуры, спортсмен, его супруга Гуляим – учитель начальных классов.

- Наша семья многодетная, мы с мужем воспитываем пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. В воспитании детей нам помогают родители, которые живут вместе с нами. Семья наша дружная, всегда стараемся в любви и согласии решать все вопросы, учитываем интересы каждого члена семьи. Дети с детства посещают различные кружки, развиваются, занимаются своими любимыми делами. Благодаря родителям, в семье соблюдаем национальные казахские обычаи и традиции, дружно празднуем все дни рождения, - говорит Гуляим.

Семья Жумагалиевых из Акжаикского района заняла 2 место и семья Исатаевых из Жаныбекского района получила 3 место.

- В нашей семье 4 детей, два сына и две дочери. Родители Сабит Адилович и Райса Ахметовна сейчас на заслуженном отдыхе, всю жизнь работали в сфере образования учителями. Сейчас у нас у каждого свои семьи, мы подарили своим родителям 14 внуков. Все мы разные, но нас объединяет одно — мы дорожим семейными традициями и прививаем их с ранних лет свои детям. Благодарны родителям за достойное воспитание, - поблагодарила в своем интервью старшая дочь семьи Жумагалиевых.

За годы независимости укрепление института семьи стало социальной политикой нашего государства. Национальный конкурс "Мерейлі отбасы", а также другие мероприятия, посвящённые развитию института семьи, становятся хорошей традицией, дают стимул к труду и новым знаниям. Семья – это маленькое государство, в котором воспитываются достойные граждане общества, патриоты родной земли.

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