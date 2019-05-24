В Алматы наградили охранников ТЦ, задержавших педофила

Они награждены нагрудным знаком "25 лет Казахстанской полиции".

В Департаменте полиции города Алматы состоялась церемония награждения охранников торгового центра предотвративших насилие над несовершеннолетней девочкой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

- Сотрудники ТОО "Вымпел Секьюрити Казахстан" Махмутали Турсын и Нуртлеу Еркебулан своими профессиональными и четко слаженными действиями оперативно отреагировали на крики о помощи и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По сути, охранники спасли жизнь маленькому ребенку и блокировали особо опасного преступника. За самоотверженное исполнение своего гражданского и служебного долга, за непримиримость с любыми преступными проявлениями руководство Министерства внутренних дел, а также от лица личного состава полиции Алматы выражаем благодарность этим отважным молодым людям. Отдельные слова благодарности руководству данного охранного агентства, которое воспитало честных, смелых и отзывчивых сотрудников, - отметил в своей поздравительной речи начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев.

Приказом начальника ДП города Алматы секьюрити Махмутали Турсын и Нуртлеу Еркебулан награждены нагрудным знаком "25 лет Казахстанской полиции", а заслуги их руководства отмечены благодарственным письмом.

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