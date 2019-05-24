В Атырау иностранцы работали незаконно

Департамент внес соответствующее представление об отзыве незаконно выданных разрешений по привлечению иностранной рабочей силы.

Главный специалист Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Галым Есенжанович Кенженов рассказал о проверочных мероприятиях в сфере занятости в регионе, передает Zakon.kz.

В мае Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области провел проверочные мероприятия в деятельности Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что ряд разрешений на привлечения иностранной рабочей силы Управлением выданы с грубейшим нарушением требований законодательства РК (к примеру, филиал компании «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг и Прокьюрмент С.А.Л-Офшер», ТОО «Ескерт Қызмет Ратледж», ТОО «Жандиг-С» и т.д.).

Из этого следует, что иностранные граждане в Атырауской области работали незаконно.

Департамент внес соответствующее представление об отзыве незаконно выданных разрешений по привлечению иностранной рабочей силы.

В связи с установлением фактов уголовного характера для принятия процессуального решения материалы по данному делу были направлены в правоохранительные органы.

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