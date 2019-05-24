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Третье дело против Порошенко возбудили в Украине

Днем ранее Порошенко обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Фото : riafan.ru24 мая 2019, 21:19

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Об этом пишет РИА Новости.

На этот раз Порошенко обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Это уже третье дело против бывшего президента. В среду появилась информация, что его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго".

Днем ранее Порошенко обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Также экс-президент проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана.


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