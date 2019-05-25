Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанская теннисистка пробилась в финал Nuremberg Cup

В финале Путинцевой предстоит встреча с Тамарой Зиданшек из Словении.

Фото : Hyser25 мая 2019, 12:12

20 мая в Нюремберге (Германия) стартовал Nürnberger Versicherungscup. Казахстанка Юлия Путинцева смогла пробиться в финал турнира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале Юлия провела напряженный матч с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Казахстанка одержала уверенную победу в матче со счетом 6:4, 7:5.

В финале Путинцевой предстоит встреча с Тамарой Зиданшек из Словении.

Nürnberger Versicherungscup - ежегодный теннисный турнир, который входит в серию турниров WTA Тур 2019. Призовой фонд турнира составляет $ 250 000.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты