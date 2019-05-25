Казахстанская теннисистка пробилась в финал Nuremberg Cup
В финале Путинцевой предстоит встреча с Тамарой Зиданшек из Словении.
Фото : Hyser25 мая 2019, 12:12
20 мая в Нюремберге (Германия) стартовал Nürnberger Versicherungscup. Казахстанка Юлия Путинцева смогла пробиться в финал турнира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В полуфинале Юлия провела напряженный матч с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Казахстанка одержала уверенную победу в матче со счетом 6:4, 7:5.
В финале Путинцевой предстоит встреча с Тамарой Зиданшек из Словении.
Nürnberger Versicherungscup - ежегодный теннисный турнир, который входит в серию турниров WTA Тур 2019. Призовой фонд турнира составляет $ 250 000.
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