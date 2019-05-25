Казахстанские военнослужащие участвовали в международных учениях

Военнослужащие регионального командования "Юг" были признаны лучшими по итогам комплексной проверки специальных подразделений.

Из Таджикистана вернулось подразделение казахстанских военнослужащих, которые принимали участие в двустороннем международном учении на полигоне Фахрабад Вооруженных Сил Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Двустороннин учения проходили на территории Таджикистана, и были посвящены вопросам укрепления сотрудничества и обмена опытом практических действий специальных подразделений армий двух стран.

От Вооруженных Сил Казахстана на этом учении выступили военнослужащие регионального командования "Юг", которые были признаны лучшими по итогам комплексной проверки специальных подразделений в марте текущего года.

В ходе прошедшего на таджикистанском полигоне "Фахрабад" двустороннего учения стороны взаимно отработали вопросы выполнения различных учебно-боевых задач в высокогорной местности: совершение многокилометровых марш-бросков, преодоление различных препятствий, штурм зданий и другое.

Для казахстанских военнослужащих учение стало хорошей возможностью укрепить свой опыт в выполнении специальных задач на незнакомой местности. Кроме того, дополнительную практику работы получил и расчет БПЛА, который в составе группы выезжал на учение с целью осуществления ведения воздушной разведки и передачи данных участникам учения.

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