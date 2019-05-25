Для 3,6 тысячи выпускников Павлодарской области прозвенел последний звонок

По информации управления образования, в этом году школу окончили 3590 павлодарских выпускников. 159 из них претендуют на аттестат "Алтын белгі", 127 - на аттестат с отличием.

В Прииртышье прошла торжественная церемония прощания со школой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Одно из образцовых учебных заведений области - специализированную школу "Жас дарын" - в этом году окончили 46 ребят.

Среди них - восемь претендентов на знак "Алтын белгi" и шестеро претендентов на красный диплом, победители республиканских и международных олимпиад, обладатели грантов ведущих казахстанских и зарубежных вузов.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов, поздравляя выпускников, отметил, что именно от них зависит будущее всей страны. По итогам уходящего учебного года олимпийская команда школы "Жас дарын" стала лучшей в регионе, - отметил он. - Это результат большой работы ребят, их родителей и педагогов. Хочу сказать большое спасибо мамам и папам, учителям за отличное воспитание детей. А нашим выпускникам хочется пожелать успехов в вашем дальнейшем пути, который, уверен, будет очень интересным.

По уже сложившейся традиции одинадцатиклассники станцевали прощальный вальс. После для каждого из них прозвенел последний школьный звонок.

- Большое спасибо нашей школе, которая сегодня дает нам путевку в жизнь, - говорит выпускник Бауржан Темирболат. - Не хочется расставаться с одноклассниками, но при этом очень интересно, что нас ждет впереди. Всем, всем выпускникам всего хорошего!

По информации управления образования, в этом году школу окончили 3590 павлодарских выпускников. 159 из них претендуют на аттестат "Алтын белгі", 127 - на аттестат с отличием.

Итоговая аттестация для учащихся 11 классов пройдет с 28 мая по 7 июня. Участие в тестировании планируют 2927 выпускников.

Для 3590 школьников Павлодарской области прозвенел последний звонок

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