В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

Кийю Моргана обвиняют в том, что он присвоил более $262 тысяч, заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018 года.

Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю, передает ТАСС.

По данным AP, Кийя Морган арестован на основании ордера, выданного прокуратурой округа Лос-Анджелес. Экс-менеджеру инкриминируется то, что он наживался на славе главного редактора Marvel Comics, использовал его вслепую и действовал без его ведома. Следствие установило, что Морган присвоил более $262 тысяч, заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018 года.

Дочь создателя комиксов в прошлом году потребовала запретить экс-менеджеру приближаться к ее отцу. Женщина обосновала свое требование тем, что Морган беззастенчиво пользовался пошатнувшимся здоровьем Ли, пытался оградить его от общения с семьей и присвоить бизнес.

Адвокат обвиняемого Алекс Кессел заявил, что такие обвинения не соответствуют истине.

- К сожалению, прокуратура и полиция не дали нам выполнить обещание о добровольной явке на следующей неделе, - приводит AP слова Кессела.

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