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В Сети опубликовали видео с молодым Токаевым на субботнике

Видео снято 50 лет назад.

Фото : Акорда26 мая 2019, 19:51

В интернете опубликовали видео, на котором снят юный Касым-Жомарт Токаев во время школьного субботника. Ролик, который был снят почти полвека назад, выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Zakon.kz.

- На арxивном видео, которое снято 50 лет назад, ученики алматинской школы №25 принимают активное участие в субботнике. На уникальныx кадраx можно увидеть президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева в юности. Ученик 10 класса вместе с одноклассниками расчищает пришкольную территорию, - написал Берик Уали.


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