В Сети опубликовали видео с молодым Токаевым на субботнике
Видео снято 50 лет назад.
Фото : Акорда26 мая 2019, 19:51
В интернете опубликовали видео, на котором снят юный Касым-Жомарт Токаев во время школьного субботника. Ролик, который был снят почти полвека назад, выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Zakon.kz.
- На арxивном видео, которое снято 50 лет назад, ученики алматинской школы №25 принимают активное участие в субботнике. На уникальныx кадраx можно увидеть президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева в юности. Ученик 10 класса вместе с одноклассниками расчищает пришкольную территорию, - написал Берик Уали.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4971006-c33978b9826dc779b42bc4984dbe8c04
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...