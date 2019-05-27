Как начисляют инвестиционный доход на пенсионные накопления казахстанцев

Итоговый инвестиционный доход за все годы существования ЕНПФ остается положительным

В ЕНПФ рассказали о механизме распределения инвестиционного дохода на пенсионные счета казахстанцев и озвучили размер доходности пенсионных активов населения, передает Zakon.kz.

Как и во всем мире, в результате рыночной оценки одни инструменты в портфеле пенсионных активов приносят прибыль, некоторые – убыток, но по данным ЕНПФ, итоговый инвестиционный доход за все годы остается положительным. К примеру, за период с 2015 по 2018 год накопленная положительная реальная доходность (т.е. за вычетом накопленной инфляции) составила 8,43%.

Реальная доходность пенсионных накоплений за 2018 год составила 5,97% (доходность 11,27% при уровне инфляции 5,3%) и реальная накопленная доходность за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года 9,93% (доходность 59,38% при инфляции 49,45%).

- Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков и получателей за четыре месяца текущего года, составил 154,9 млрд тенге. За 12 месяцев доходность пенсионных активов составляет 10,7%, на 5,8 процентных пункта превышая инфляцию, которая зафиксирована на уровне 4,9% за аналогичный период, - рассказали в пресс-службе ЕНПФ.

Ежедневно инвестиционный доход распределяется на счета вкладчиков (получателей) в зависимости от суммы накоплений, от размеров пенсионных взносов и их регулярности. Расчет инвестиционного дохода зависит от стоимости условной пенсионной единицы (УПЕ). Пенсионные накопления на каждом ИПС учитываются в тенге и в количестве УПЕ.

- Количество УПЕ рассчитывается при каждом поступлении пенсионных взносов путем деления суммы поступившего взноса на стоимость УПЕ в ЕНПФ. Предположим, на Ваш ИПС поступил пенсионный взнос 10 000 тенге. При стоимости УПЕ, к примеру, на 23.05.2019г. – 760,5 тенге, количество УПЕ, которые будут зачислены на Ваш счет, составит 10 000 тенге / 760,5 тенге = 13,2 УПЕ. При расчете пенсионных накоплений на 24.05.2019г., с учетом начисленного инвестиционного дохода, по стоимости УПЕ, к примеру - 762 тенге. Количество УПЕ, которые были зачислены на Ваш счет, подлежат переоценке по текущей стоимости УПЕ следующим образом: 13,2 УПЕ * 762 тенге = 10 058 тенге. Таким образом, Ваши пенсионные накопления на 24.05.2019 г. составят 10 058 тенге, при этом пенсионные накопления состоят из инвестиционного дохода - 58 тенге и суммы зачисленных взносов – 10 000 тенге. Данное увеличение пенсионных накоплений связано с начислением инвестиционного дохода, которое нашло отражение в увеличении стоимости УПЕ на 1,5 тенге (762 - 760,5 тенге тенге), - привели пример в ЕНПФ.

Таким образом, размер пенсионных накоплений зависит от суммы взноса и инвестиционного дохода, а также от периодичности поступления взносов. Поэтому важно, чтобы взносы на индивидуальный пенсионный счет поступали регулярно и в полном объеме.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.

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