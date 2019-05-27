В Костанае за взятку осужден экс-председатель райсуда

Его признали виновным по двум статья Уголовного кодекса - вынесение заведомо неправосудного решения и взятка.

Суд №2 Костаная вынес приговор экс-председателю Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Незаконное, по версии обвинения, а теперь и суда, решение касалось признания договора мены от 1993 года между директором совхоза им. Островского в Камыстинском районе и неким предпринимателем Сакеном Чилимановым. Благодаря этому договору целая группа людей попыталась вывезти "начинку" центральной ремонтной мастерской, где особую ценность представляли чугунные плиты на полу. Узаконил этот "документ" своим решением в Аулиеколе именно Жамбулов. По словам прокурора, сделал он это за девять минут, не задавая вопросов.

По мнению обвинения, подсудимый был в курсе, что договор поддельный. Но сам документ еще не давал права забрать спорное имущество. Нужен был исполнительный лист. И, согласно обвинительному акту, у Жамбулова ничего не получилось. Поэтому пришлось миллион тенге, который он поделил с приятелем, адвокатом Женисом Дусмагамбетовым, возвращать.

Прямых доказательств вины экс-председателя суда у обвинения не было. Лишь телефонные переговоры с адвокатом про рыбалку. Законспирированные, как считает обвинение. С деньгами Жамбулова не поймали.

Жамбулов до конца настаивал на своей невиновности.

Судья счел вину бывшего коллеги доказанной. И приговорил к четырем годам колонии средней безопасности. Наручники на Бекжана Жамбулова надели прямо в зале суда.

Татьяна Башкатова

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