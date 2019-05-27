На что акимату Алматы выделят 13 млрд тенге

2 млрд тенге будут инвестированы на развитие метро, на строительство 2-х станций "Сарыарка" и "Достык".

1 мая Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 13 млрд тенге из республиканского бюджета для развития Алматы. Средства будут выделены на очередном уточнении осенью текущего года, передает Zakon.kz.

2 млрд тенге будут инвестированы на развитие метро, на строительство 2-х станций "Сарыарка" и "Достык". Это позволит увеличить пассажиропоток в 2 раза и доступность к метро 12-ти прилегающих микрорайонов.

Ввиду удобства и скорости популярность метрополитена в последние два года значительно возросла. Если три года назад на метро осуществлялось 27 тыс. перевозок в день, то сегодня – почти в 2 раза больше (50 тыс.). С вводом двух станций доля метро составит 10% от городского пассажиропотока. Кроме того, из республиканского бюджета выделены средства и осуществлена проплата закупа 8 новых подвижных составов, 32 вагона (сейчас метрополитен Алматы располагает всего 7 составами (28 вагонов).

6 млрд тенге будет выделено на выкуп земельных участков по решениям судов для строительства развязок Сейфуллина-Жансугурова, Рыскулова-Емцова и пробивки пр.Абая. Затягивание данного вопроса при наличии судебных решений 2017-2018 годов вызывает особую социальную напряженность среди собственников, которые требуют исполнения решения судов.

Другим не менее важным вопросом в рамках реализации поручений Елбасы является развитие окраин города, присоединенных территорий. В этой связи только в развитие Алатауского района за 10 лет вложено порядка 430 млрд тенге, построено 2,7 млн кв.м. жилья, открыто 12 школ и столько же медучреждений, 98 государственных и частных садов, создано свыше 30 тысяч рабочих мест, построены сети и дороги.

Главой государства Касым-Жомарт Кемеловичем поручено дополнительно выделить 5,1 млрд тенге из республиканского бюджета на завершение строительства дорог в 10-ти микрорайонах Алатауского района. Софинансирование из местного бюджета уже осуществлено. В микрорайонах Саялы, Алгабас-АЗТМ, Акбулак, Кок-кайнар, Улжан-2, Карасу уже активно ведутся строительные работы.

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